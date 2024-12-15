أميركا تطلب من عُمان طرد الحوثيين من أراضيها

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كشفت مصادر اعلامية، عن ضغوط أمريكية على سلطنة عمان، لطرد وفد الحوثيين المفاوض، من أراضيها.
ونقل الصحفي فارس الحميري، عن مصادر وصفها بالخاصة، أن "الإدارة الأمريكية طلبت من سلطنة عمان طـرد وفد جماعة الحوثي المفاوض بقيادة محمد عبدالسلام، وجميع قيادات الجماعة المتواجدة في أراضي السلطنة".
وأضافت المصادر، أن وفد الحوثيين وعشرات القيادات المتواجدة في السلطنة يتأهبون لمغادرة مسقط برفقة عوائلهم، مشيرة إلى أن بعضهم يُتوقع عودتهم إلى صنعاء وآخرين باتجاه طهران.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 100 شخصية من الحوثيين في سلطنة عمان منهم رئيس وأعضاء الوفد المفاوض، وجميعهم مطالبون بمغادرة الأراضي العمانية، وفقا للحميري.
وتابع: "توقعات بصدور قرارات أمريكية تتضمن إدراج رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام وأعضاء الوفد وقيادات أخرى من الجماعة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات".