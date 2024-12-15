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تعرف على ترتيب رونالدو في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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 احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر مركزًا جيدًا في قائمة صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل 100 لاعب في العالم عن عام 2024.

الدون احتل المركز الـ 49 متفوقًا على كثير من اللاعبين في قارة أوروبا، حيث كتبت الصحيفة المدريدية عن نجم النصر:

“أسطورة لا يحتاج لتعريف، السنوات تمرّ ولا يزال رونالدو يوسّع قاعدة أهدافه ويحافظ على لياقة جيدة … ربما ولّت أفضل سنواته، لكن ذلك لا يعني أنه غير قادر على المنافسة ضمن الصفوة”.

الصحيفة أضافت: “في السعودية والبرتغال يواصلون الاستمتاع بأهدافه، إذ لديه هدف الآن وهو بلوغ الهدف 1000في مسيرته … لا حدود أمام الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات والفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والذي يريد إضافة درة التاج على مسيرته التي لا تُضاهى

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