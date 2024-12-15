تعرف على ترتيب رونالدو في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم قرار مفاجئ يفتح أبواب التحدي في كأس الخليج تقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية الكشف عن ودائع الأسد في البنوك البريطانية..و مطالبات بإعادتها للشعب السوري ماهر ومملوك والنمر وجزار داريا.. أين هرب أبرز و كبار قيادات نظام الأسد الجيش السوداني يُعلن مقتل قائد لقوات الدعم السريع في الفاشر إيران تطالب الحكومة السورية الجديدة بتسديد 30 مليار دولار ديون لإيران قدمتها لبشار مؤسسة وطن توزع الملابس الشتوية لمرابطي الجيش والأمن في مأرب هكذا تغلغلت إيران في سوريا ثقافيا واجتماعيا.. تركة تنتظر التصفية إيران تترنح بعد خسارة سوريا ... قراءة نيويورك تايمز للمشهد السياسي والعسكري لطهران
اتخذ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قرارًا جديدًا قبل انطلاق منافسات «خليجي 26» في الكويت، حيث قرر رفع قوائم المنتخبات المشاركة إلى 26 لاعبًا بدلًا من 23.
يذكر أن القائمة النهائية التي ستضم الـ26 لاعبًا لكل منتخب، من المقرر أن تُسلم يوم الجمعة القادمة، كما يُسمح لكل منتخب باستبدال لاعب مصاب بآخر، على أن يتم ذلك قبل انطلاق صافرة بداية المباراة الأولى بـ 24 ساعة.
في هذه الحالة سيحتاج كل منتخب أن يثبت إصابته لاعبه بتقرير طبي، يجب أن يكون صادرًا من مستشفى معتمدة من الجهة المنظّمة للبطولة.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية من البطولة، والتي يتواجد بها أيضًا (العراق “حامل اللقب”، البحرين، واليمن)