قرار مفاجئ يفتح أبواب التحدي في كأس الخليج

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 104

اتخذ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قرارًا جديدًا قبل انطلاق منافسات «خليجي 26» في الكويت، حيث قرر رفع قوائم المنتخبات المشاركة إلى 26 لاعبًا بدلًا من 23.

يذكر أن القائمة النهائية التي ستضم الـ26 لاعبًا لكل منتخب، من المقرر أن تُسلم يوم الجمعة القادمة، كما يُسمح لكل منتخب باستبدال لاعب مصاب بآخر، على أن يتم ذلك قبل انطلاق صافرة بداية المباراة الأولى بـ 24 ساعة.

في هذه الحالة سيحتاج كل منتخب أن يثبت إصابته لاعبه بتقرير طبي، يجب أن يكون صادرًا من مستشفى معتمدة من الجهة المنظّمة للبطولة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية من البطولة، والتي يتواجد بها أيضًا (العراق “حامل اللقب”، البحرين، واليمن)