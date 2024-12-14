إيران تطالب الحكومة السورية الجديدة بتسديد 30 مليار دولار ديون لإيران قدمتها لبشار

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني السابق، حشمت الله فلاحت بشه، إن أي حكومة جديدة في سوريا يجب أن تدفع الديون المستحقة لإيران.

وتابع فلاحت بشه في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية :"نظرًا للقضايا الأمنية، قد لا يكون من الممكن تحديد المبلغ الدقيق الذي تدين به سوريا لإيران، ولكن بناءً على التقديرات العامة التي توصلت إليها عندما كنت في البرلمان، فإن الرقم يتراوح بين 20 و30 مليار دولار".

وأضاف :"أعتقد أن هناك آلية ضرورية لتحصيل هذا الدين وفقًا للقانون الدولي، وبعد سقوط حكومة بشار الأسد، لن تُرفع مسؤولية تحصيل هذا الدين من السوريين.،والآن، بعد تغيير الحكومة في سوريا، يجب على إيران توثيق هذا الطلب بوضوح، ووفقًا للقانون الدولي، فإن الهيكل السياسي والإداري الجديد في سوريا ملزم بدفع هذا الدين للشعب الإيراني".