مؤسسة وطن توزع الملابس الشتوية لمرابطي الجيش والأمن في مأرب

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وزعت مؤسسة وطن التنموية الكسوة الشتوية على الأفراد المرابطين في الجبهات والنقاط الأمنية في محافظة مأرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز صمودهم وتقديرًا لدورهم البطولي في حماية أمن واستقرار الوطن.

وضمت الكسوة الشتوية التي وزعتها المؤسسة مجموعة من الملابس الشتوية والجاكيتات الدافئة، إضافة إلى سترات شتوية سميكة وقبعات واقية، بما يضمن توفير الدفء للمرابطين في المواقع المتقدمة والنقاط الأمنية التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وأكد مدير مؤسسة وطن التنموية، عبدالله الفقيه، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم الدعم المعنوي والمادي للمرابطين في الصفوف الأمامية، الذين يبذلون جهودًا جبارة ويسهرون لحماية الوطن.

وقال الفقيه في تصريح له: "إن توزيع الكسوة الشتوية هو جزء من واجبنا الوطني لدعم أبطالنا الذين يدافعون عن أمن واستقرار البلاد. ندرك دورهم الكبير في مواجهة التحديات، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لاستمرار أدائهم المميز". مشيرًا إلى أن هذا يعكس التزام المؤسسة العميق بالمسؤولية الوطنية في إسناد المرابطين وتقدير تضحياتهم وجهودهم.

وأضاف الفقيه أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية أخرى لدعم الأفراد المرابطين، الذين يُعتبرون عيون الوطن الساهرة ورجاله الأوفياء في مواجهة التحديات.

تُعد هذه المبادرة امتدادًا لأنشطة مؤسسة وطن التنموية في دعم الجيش الوطني والأمن بمحافظة مأرب، حيث قامت المؤسسة في الأشهر الماضية بتقديم قوافل غذائية ودعم مستمر للمرابطين في الجبهات والنقاط الأمنية، تأكيدًا لدورها الوطني والإنساني تجاه أبطال الوطن.