إحباط تهريب شحنة أسلحة هائلة وقوات دفاع شبوة تتكتم عن الجهة المصدرة و المستفيدة من تلك الشحنة

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كشفت قوات دفاع شبوة اليوم السبت عن إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة وذخائر متنوعة كانت في طريقها لمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).
وقالت القوات في بيان على حسابها في منصة إكس، إن عناصرها في إحدى النقاط "تمكنت من ضبط شحنة أسلحة وذخائر متنوعة مهربة في سيارة نقل (بوزة) مخبأة بإحكام قادمة من أحد المحافظات المجاورة في طريقها للمحافظة".
ولم تورد القوات مزيداً من التفاصيل، كما لم تشر إلى الجهة المصدرة أو المستفيدة من تلك الشحنة المضبوطة.