أميركا تتسلم مواطنها الذي كان معتقلاً في سجون الأسد بسوريا

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تسلمت الولايات المتحدة مواطنها "ترافيس بيت تيمرمان"، الذي كان معتقلاً في سجون النظام في سوريا وعثر عليه مؤخراً بعد تحريره من السجن، على خلفية انهيار النظام.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن مروحية عسكرية أمريكية نقلت تيمرمان، إلى خارج سوريا.
وقال تيمرمان في مقابلات صحفية عقب العثور عليه، إن قوات حدودية ألقت القبض عليه واعتقلته في أثناء إقامته في منطقة جبلية بين لبنان وسوريا قبل 7 أشهر.
وذكر أنه جرى تحريره من السجن مثل بقية المعتقلين بعد انهيار النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأشار إلى أنه اعتُقل في سجن "فرع فلسطين" المعروف بشدة التعذيب في العاصمة دمشق.