عاجل : قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع : دخلنا مدننا وليس طهران وما حصل في سوريا هو انتصار على المشروع الإيراني

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أوضح قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع أن إسرائيل كانت تتحجج بالوجود الإيراني لدخول سوريا، مشيرا الى أن هذه الحجج لم تعد موجودة وقال "إسرائيل كانت تنوي دخول سوريا بذريعة التواجد الإيراني وحجتها انتهت الآن"
وأضاف دخلنا مدننا وليس طهران ولا مشكلة مع الشعب الإيراني، وما حصل في سوريا هو انتصار على المشروع الإيراني الخطر على المنطقة.
وتابع قائلا "هناك كواليس كثيرة في المعركة سنكشف عنها لاحقا.. ما حصل ليس صدفة بل حضرنا له لسنوات.. لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات.. لدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.. وسيطرنا على مدن كييرة دون أن ينزح أحد.. "
وأضاف "لا حجج لأي تدخل خارجي الآن في سوريا بعد خروج الإيرانيين.."
ولفت الى أن الرئيس المخلوع بشار الأسد كان يأمر رئيس المصرف المركزي بطباعة العملة دون ضمانات.
وقال احمد الشرع "لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات.
وحول مستقبل الحكم في سوريا قال الشرع " ليس من المفروض قيادة الدولة بعقلية الثور.
وحول النصر الذي حققه الثوار قال الشرع "
ما أنجزناه أكبر من مجرد "معركة" ما حصل في سوريا ليس صدفة وحضرنا له لسنوات.
وقال الشرع في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا" المعارض الذي يبث من إسطنبول
هناك كواليس كثيرة في المعركة سنكشف عنها لاحقا.. ما حصل ليس صدفة بل حضرنا له لسنوات.. لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات.. لدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.. وسيطرنا على مدن كييرة دون أن ينزح أحد"
ولفت الى أن الرئيس المخلوع بشار الأسد "كان يأمر رئيس المصرف المركزي بطباعة العملة دون ضمانات"، وذكر أنه لديه "خططاً منهجية لعلاج التدمير الذي مارسه نظام بشار الأسد"، مضيفاً أن "ما حدث في سوريا ليس صدفة وحضرنا له منذ سنوات". وتابع "ليس لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني.. ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".وواصل: "نتواصل مع سفارات غربية ونجري نقاشاً مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق.. أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".