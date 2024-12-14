برئاسة اليمن.. قرار لمجلس الجامعة العربية يخص فلسطين

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 266

ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية، الدكتور علي موسى، رئاسة الدورة العادية الـ 162 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالتمرير بـ (الاجراء الصامت).

واصدر الاجتماع، بمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، والمندوبين الدائمين ورؤساء الوفود، القرار رقم 9084 والمعنون بـ (استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتهجير بكافة أشكاله والتجويع التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني)، والذي تم إعداده خلال الاجتماع التحضيري للمندوبين الدائمين بتاريخ 8/12/2024.

كما تم الموافقة على كافة التعديلات والإضافات على هذا القرار خلال اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الخميس الماضي بتاريخ 12-12-2024م

واكد القرار، على تنفيذ القرارات العربية ذات الصلة بوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتجويع المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعياتها الإنسانية الكارثية، وفي سبيل ذلك، استمرار حشد الدعم الدولي لتبني قرار في مجلس الأمن، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الفورية والكافية لجميع مناطق القطاع تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد القرار على ضرورة حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، و اعتبار استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال في عدوانها وارتكابها لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني انتهاكاً صارخاً بكافة اشكاله للقانون الدولي الإنساني والمفاهيم المستقرة لحقوق الإنسان، جريمة ضد الإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وهي اعتداء على الأمن القومي العربي، وتهديد مباشر للسلم والإستقرار الإقليميين ما يستدعي تصدياً عربيا ً ودولياً شاملاً عبر تكثيف التحرك السياسي والإقتصادي والقانوني العربي، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على أرضه.

كما دعم القرار، جهود اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية والإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، وكذلك دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024 في مدينة نيويورك، وعقد الإجتماع الأول له في مدينة الرياض.