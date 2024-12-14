صقيع وضباب على هذه المناطق في اليمن خلال الساعات القادمة

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، من احتمال تشكّل الصقيع والضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية، حيث من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو - شديد البرودة إلى بارد جداً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية الغربية.

وبحسب خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية، توقع مركز التنبؤات في نشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عنه، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية صحو إلى غائم جزئياً - معتدل الحرارة، ورياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية، بينما تكون الرياح نشطة على أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب وجنوب السواحل الغربية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 25 عقدة، فيما يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية صحو - معتدل نهاراً وبارد إلى بارد نسبياً ليلاً، ورياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

وتوقع المركز أيضاً، أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم السبت، كالتالي: عدن 30 / 23 - صنعاء 25 / 03 - المكلا 29 / 22 - سقطرى 30 / 20 - الغيضة 30 / 18 - سيئون 28 / 10 - تعز 27 / 11 - الضالع 25 / 09 - مأرب 26 / 11 - عتق 27 / 10 - لحج 30 / 20 - الحديدة 31 / 23 - زنجبار 30 / 22.

كما حذر مركز التنبؤات الجوية، الأخوة المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا الأخوة المزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة، وأنه عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

فيما توقع مركز التنبؤات الجوية في هيئة الطيران المدني والأرصاد، في نشرة الطقس البحرية اليومية الصادرة عنه، اليوم السبت، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، وحذر المركز أيضاً، الأخوة الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية وباب المندب والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح.