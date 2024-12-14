هكذا خدع بشار الأسد جميع المقربين منه ثم هرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للمخلوع في دمشق الإعلان عن قائمة المنتخب اليمني المشاركة في خليجي26.. ومباراة ودية أخيرة أمام عُمان برودة القدمين قد تشير إلى قاتل صامت مواعيد مباريات اليوم.. باتشوكا مع الأهلى وليفربول أمام فولهام ليفربول ضد نحو دولة عربية أخرى.. أنباء عن مغادرة طائرات روسية قاعدة حميميم في سوريا تهم وصور لا تصدق.. هذا ما وُجد في ثاني أفظع سجون سوريا طائرات مجهولة تغزو أكبر القواعد العسكرية في ألمانيا مهرّب" أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته ويصرح: الدماء انتصرت بسقوط الأسد تعرف على التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 أول دولة أوربية تستعد لتداعيات موجعة في حال غادر السوريون أراضيها
وصل المنتخب اليمني الأول امس الجمعة الى سلطنة عُمان لخوض مباراة ودية أخيرة مع منتخب عمان الاثنين المقبل، قبل التوجه الى الكويت للمشاركة في #خليجي26 التي تنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري.
واعلن الجهاز الفني، قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر عمان وتشارك في البطولة الخليجية، وتضم 26 لاعباً، هم:
-محمد امان (اهلي صنعاء)
-عبدالله السعدي (شرورة السعودي)
- اسامة حيدر (22 مايو صنعاء)
- هارون الزبيدي (كوارت الاسباني)
- عمرو طلال (وحدة عدن)
- حمزة الريمي (الطلبة العراقي)
- أحمد ناصر (الشعلة عدن)
- رضوان الحبيشي (اهلي صنعاء)
- حمزة الصرابي (اليرموك صنعاء)
- رامي الوسماني (اهلي صنعاء)
- علي الدقين (وحدة عدن)
- عمر جولان (التلال عدن)
- محمد الطيري (وحدة صنعاء)
- اسامة عنبر (الكهرباء العراقي)
- انيس المعاري (الغراف العراقي)
- محمد هاشم (وحدة صنعاء)
- جهاد عبدالرب (الموصل العراقي)
- طارق شهاب (كوبافوغور الأيسلندي)
- عبدالواسع المطري (سترة البحريني)
- عمر الداحي (الكرمة العراقي)
- قاسم الشرفي (وحدة صنعاء)
- ناصر محمدوه (زاخو العراقي)
- عبدالمجيد صبارة (وحدة صنعاء)
- ممدوح بن عجاج (تضامن حضرموت)
- حمزة محروس (اهلي صنعاء)
- عبدالعزيز مصنوم (العروبة السعودي).
وأول مباريات المنتخب في خليجي 26 ستكون امام نظيره العراقي في 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضا السعودية والبحرين.