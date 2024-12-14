الإعلان عن قائمة المنتخب اليمني المشاركة في خليجي26.. ومباراة ودية أخيرة أمام عُمان

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل المنتخب اليمني الأول امس الجمعة الى سلطنة عُمان لخوض مباراة ودية أخيرة مع منتخب عمان الاثنين المقبل، قبل التوجه الى الكويت للمشاركة في #خليجي26 التي تنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري.

واعلن الجهاز الفني، قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر عمان وتشارك في البطولة الخليجية، وتضم 26 لاعباً، هم:

-محمد امان (اهلي صنعاء)

-عبدالله السعدي (شرورة السعودي)

- اسامة حيدر (22 مايو صنعاء)

- هارون الزبيدي (كوارت الاسباني)

- عمرو طلال (وحدة عدن)

- حمزة الريمي (الطلبة العراقي)

- أحمد ناصر (الشعلة عدن)

- رضوان الحبيشي (اهلي صنعاء)

- حمزة الصرابي (اليرموك صنعاء)

- رامي الوسماني (اهلي صنعاء)

- علي الدقين (وحدة عدن)

- عمر جولان (التلال عدن)

- محمد الطيري (وحدة صنعاء)

- اسامة عنبر (الكهرباء العراقي)

- انيس المعاري (الغراف العراقي)

- محمد هاشم (وحدة صنعاء)

- جهاد عبدالرب (الموصل العراقي)

- طارق شهاب (كوبافوغور الأيسلندي)

- عبدالواسع المطري (سترة البحريني)

- عمر الداحي (الكرمة العراقي)

- قاسم الشرفي (وحدة صنعاء)

- ناصر محمدوه (زاخو العراقي)

- عبدالمجيد صبارة (وحدة صنعاء)

- ممدوح بن عجاج (تضامن حضرموت)

- حمزة محروس (اهلي صنعاء)

- عبدالعزيز مصنوم (العروبة السعودي).

وأول مباريات المنتخب في خليجي 26 ستكون امام نظيره العراقي في 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضا السعودية والبحرين.