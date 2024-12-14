مواعيد مباريات اليوم.. باتشوكا مع الأهلى وليفربول أمام فولهام ليفربول ضد

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_وكالات

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تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 14 - 12 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة باتشوكا ضد الأهلي فى كأس القارات للأندية، فضلا عن مواجهة ليفربول ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

باتشوكا X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مانيما انيون X الجيش الملكي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مازيمبي X يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا

إستاد أبيدجان X اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء

الترجي X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7 مولودية

الجزائر X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة آرسنال X إيفرتون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 نيوكاسل

يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 3

نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X سيلتا فيجو - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أودينيزي X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X فينيزيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورجX باير ليفركوزن – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8

يونيون برلين X بوخوم – الساعة 4:30 مساء

ماينز 05 X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا مونشنجلادباخ X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 مساء سانت باولي X فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة مارسيليا X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ستاد ريمس X موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD