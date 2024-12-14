طائرات مجهولة تغزو أكبر القواعد العسكرية في ألمانيا

السبت 14 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت السلطات الألمانية عن رصد طائرات مسيّرة مجهولة تحلق فوق مواقع صناعية وأهداف عسكرية حساسة، بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

تأتي هذه الأحداث في وقت يزداد فيه القلق من محاولات التجسس الروسية وسط التوترات المستمرة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي بسبب النزاع في أوكرانيا.

ومع ذلك، لم تحدد الشرطة هوية الجهة المسؤولة عن الطائرات. وحدة تحقيق خاصة صرّح متحدث باسم الشرطة الإقليمية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هناك عددًا من الطائرات المسيّرة تم رصدها مؤخرًا فوق البنى التحتية الحيوية في ولاية راينلاند بالاتينات. وشوهدت الطائرات لأول مرة فوق مصنع تابع لشركة "بي إيه إس في" في لودفيغشافن، والذي يُعتبر واحدًا من أكبر مجمعات الصناعات الكيميائية عالميًا. تلا ذلك ظهور الطائرات فوق القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين.

وأوضح المتحدث أن هذه الطائرات، التي رُصدت في المساء، كانت أكبر من الطائرات المسيّرة التجارية العادية. ردًا على هذه الظاهرة، شكلت الشرطة في راينلاند بالاتينات وحدة تحقيق خاصة. وأكد المتحدث عدم وجود خطر مباشر على المنشآت المعنية. تحذيرات من التجسس أشارت مجلة "دير شبيغل" إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت أيضًا طائرات مسيّرة فوق منشآت شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة.

ووفقًا لمصدر مطلع، وُجدت طائرات مشبوهة بالقرب من أكبر موقع لإنتاج الذخيرة للشركة في أونترلوس بولاية ساكسونيا السفلى.

كما تم الإبلاغ عن حالات مشابهة في أغسطس الماضي فوق منطقة بروينسبوتيل الصناعية في ولاية شليسفيغ هولشتاين. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لفتت إلى أن هذه الطائرات "ليست هنا لمراقبة المناظر الطبيعية، ولكن بسبب وجود مواقع كيميائية ومنشآت تخزين للنفايات النووية قريبة".

وتعتقد التقارير أن هذه الطائرات قد تكون روسية لأغراض الاستطلاع. على الرغم من التحذيرات، لم تكشف التحقيقات المتعلقة بحادثة بروينسبوتيل عن أي دلائل على نشاطات تجسس حتى الآن، وفقًا لتقرير محطة "إيه آر دي". في الأشهر الأخيرة، أعرب مسؤولون ألمان عن قلقهم بشأن التجسس الروسي و"الحرب الهجينة"، والتي تتضمن مخاوف من أعمال تخريب وتضليل قبل الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل.