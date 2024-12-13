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تعرف على التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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 أجريت اليوم الجمعة قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث أسفرت عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: الفائز من مباراة دور الثمانية بدوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا، وسلوفاكيا، وأيرلندا الشمالية، ولوكسمبورج. المجموعة الثانية: سويسرا، والسويد، وسلوفينيا، وكوسوفو. المجموعة الثالثة: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك، واليونان، واسكتلندا، وبيلاروس. المجموعة الرابعة: الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا، وأوكرانيا، وأيسلندا، وأذربيجان. المجموعة الخامسة: الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا، وتركيا، وجورجيا، وبلغاريا. المجموعة السادسة: الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك، والمجر، وجمهورية أيرلندا، وأرمينيا. المجموعة السابعة: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا، وبولندا، وفنلندا، وليتوانيا، ومالطا. المجموعة الثامنة: النمسا، ورومانيا، والبوسنة والهرسك، وقبرص، وسان مارينو. المجموعة التاسعة: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا، والنرويج، وإسرائيل، وإستونيا، ومولدوفا. المجموعة العاشرة: بلجيكا، وويلز، ومقدونيا الشمالية، وكازاخستان، وليشتنشتاين. المجموعة الحادية عشر: إنجلترا، وصربيا، وألبانيا، ولاتفيا، وأندورا. المجموعة الثانية عشر: الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والجبل الأسود، وجزر فارو، وجبل طارق

  
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