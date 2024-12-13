وزارة الداخلية السعودية تطلق ختمًا خاصًا تحت مسمى «أهلًا بالعالم»

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أطلقت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ختمًا خاصًا تحت مسمى «أهلًا بالعالم» بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034. وسيُتاح الختم للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية. من جهة ثانية احتفت مطارات المملكة مع المسافرين بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، تأكيدًا لمشاعر الفخر والاعتزاز، التي تغمر الجميع باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، الذي سيسهم في تحقيق مستهدفات الشركة المستقبلية. وبدورها حرصت شركة مطارات جدة على تعزيز تجربة المسافر من خلال تمكين المسافرين من الاحتفال، التي شملت العديد من الفعاليات المتنوعة في مختلف صالات السفر وبطرق مبتكرة وجاذبة ونوعية، وهو ما يتطابق مع رؤية الشركة في خلق نقلة نوعية في تجربة المطار. وعرضت الشركة مجسمًا لكأس العالم في الصالة رقم 1 المستوحى من المبخرة السعودية، بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، تأكيدًا لقيمة الترحيب والاعتزاز بالهوية السعودية، وتعزيزًا لقيم شركة مطارات جدة التي تهتم بالإبداع والابتكار.