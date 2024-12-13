الجامع الأموي بدمشق يشهد حدث تاريخي في اول جمعه بعد سقوط الأسد

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وثقت صور جوية، احتشاد جموع كبيرة من السوريين في ساحة الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق، للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد وانتصار الثورة السورية.
وكانت الحشود توافدت إلى ساحة الجامع الأموي بعد أداء صلاة الجمعة، التي أُطلق عليها اسم "جمعة النصر"، وهو الاسم الذي دعا إليه أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، في رسالة مصوّرة.
كما شارك في صلاة الجمعة في المسجد الأموي رئيس الحكومة الانتقالية، محمد البشير، الذي ألقى خطبة أكدت على ضرورة الوحدة بين مختلف أطياف الشعب السوري