ملك خليجي يبعث برسالة ''ودية'' إلى القائد أحمد الشرع ''الجولاني''

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أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، تلقى رسالة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وعبّر الملك حمد عن تقديره لـ"السياسة الحكيمة" المتمثلة في لقاء إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية بالسفراء المقيمين في دمشق.
وقال الملك إن هذا السياسة "تعكس حرصكم على الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وأضاف: "نحن في مملكة البحرين، بحكم رئاستنا للقمة العربية على أتم الاستعداد للتشاور المستمر معكم وتقديم الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري الشقيق، ونتطلع لاستعادة سوريا دورها الأصيل في جامعة الدول العربية".
يأتي هذا التطور في أعقاب سيطرة الفصائل السورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.
ومنذ ذلك الحين، توالت التصريحات الرسمية العربية والدولية الداعمة لتطلعات الشعب السوري، مؤكدة أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، وضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء.