سقوط بشار يرعب عبدالملك الحوثي.. ''قال أن لديه مئات الآلاف من المقاتلين جاهزين للمواجهة''

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 676

فتحت الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحملت التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن رسائل مبطنة بإمكانية أن يدخل البلد في حرب في حال لم يتفق طرفا الصراع في اليمن على خارطة الطريق الأممية.

في هذا السياق توعد الحوثي بالتصدي لأي تحرك ضد جماعته بالتزامن مع دعوات شعبية ومن مكونات سياسية للحكومة بالتحرك لإنهاء الانقلاب الحوثي عقب سقوط نظام بشار الأسد المدعوم من طهران.

زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قال في كلمة له، أنهم دربوا مئات الآلاف ليكتسبوا المهارات القتالية.

ولفت إلى أن جماعته حاضرة لقتال أي طرف يستهدفهم، خدمة ا لأمريكا وإسرائيل، حد قوله، مشيرا إلى استمرار هجماتهم ضد السفن وباتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.