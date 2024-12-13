صنعاء درجة واحدة فوق الصفر.. توقعات الطقس للساعات القادمة في اليمن

الجمعة 13 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بعد إطلاعه على مختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة الجو في المناطق الساحلية طقس معتدل الحرارة بشكل عام، وصحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على باب المندب وجزيرة ميون والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى.

ووفقاً لنشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عن المركز، فان حالة الجو في المرتفعات الجبلية طقس جاف وبارد إلى شديد البرودة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تكوّن الضباب والصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية، وكذا في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.

وتوقع المركز، أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات كالتالي: عدن 30 / 22 - صنعاء 21 / 01 - المكلا 29 / 19 - سقطرى 30 / 19 - الغيضة 31 / 18 - سيئون 28 / 11 - تعز 26 / 10 - الضالع 26 / 08 - مأرب 25 / 11 - عتق 24 / 10 - لحج 31 / 18 - الحديدة 31 / 22 - زنجبار 30 / 22.

وجدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة، وينبغي عليهم أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، وكذا الأخوة المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من احتمال تأثر محاصيلهم الزراعية بسبب درجات الحرارة المنخفضة جداً وتشكل الصقيع.

وتوقع المركز، في نشرة الطقس البحرية اليومية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب وأرخبيل سقطرى والسواحل الغربية معتدل الموج، بينما تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج.

ووجه مركز التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تحذيراً للصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الغربية وباب المندب وجزيرة ميون ومياهنا الإقليمية في خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.