قمة المنامة: رئيس الأركان يؤكد على أهمية الملف اليمني في الأمن الإقليمي

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_خاص

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اختتم الفريق الركن صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة وقائد العمليات المشتركة، زيارته الرسمية لمملكة البحرين، حيث شارك في النسخة الـ20 من مؤتمر حوار المنامة، الذي عُقد من 6 إلى 8 ديسمبر 2024.

تلقى الفريق بن عزيز دعوة للمشاركة في المؤتمر من رئيس هيئة الأركان البحريني ومدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، المنظم للفعالية. ويعتبر مؤتمر حوار المنامة من أبرز القمم الأمنية والسياسية على مستوى المنطقة، حيث يضم وزراء وقادة من مختلف الدول لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية.

رافق رئيس الأركان في زيارته مستشار وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق ونائب قائد العمليات المشتركة لشؤون اللوجستية العميد الركن عبده سليمان.

وأجرى بن عزيز عدة اجتماعات مع قادة دوليين، تم خلالها التركيز على القضية اليمنية وتطوراتها الميدانية.

وفي تصريحاته، تناول رئيس الأركان طبيعة المعركة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مشيرًا إلى التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

كما أكدت اللقاءات على أهمية تعزيز الدعم المقدم للقوات المسلحة اليمنية لرفع كفاءتها وقدرتها على استعادة الدولة وإنهاء التمرد والإرهاب، مع التركيز على ضرورة دعم الحكومة الشرعية في تنفيذ سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، واحتكار القوة لضمان تحقيق سلام عادل وآمن.