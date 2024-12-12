رئيس المخابرات التركية يصل دمشق في مهمه خاصة جدا .. تفاصيل

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وصل رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد بضعة أيام من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وفق مشاهدَ بثّتها وسائل إعلام تركية.

وأجرى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن زيارة لدمشق، تمت وسط إجراءات أمنية مشددة جدا، وخطط لها منذ أيام.

وأظهرت مشاهد، عرضتها قناة «إن تي في» التركية الخاصة، كالين خارجاً من المسجد الأموي في دمشق.

وذكرت القناة أن كالين أدى الصلاة في المسجد الأموي الذي زاره قائد «هيئة تحرير الشام» احمد الشرع في وقت سابق.

كما عقد رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لقاء مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير".

يشار إلى أن "هذه هي (أول زيارة رسمية) لمسؤول دولي إلى دمشق بعد سقوط النظام، وهذا يحمل أهمية ورمزية خاصة، وتصبح بذلك تركيا أول دولة تزور رسميا سوريا الجديدة".