مؤتمر مأرب الجامع: متمسكون بتحرير  بلادنا سلما او حربا ولا يمكن القبول بأي مفاوضات لا تكون تحت المرجعيات الثلاث

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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اكد رئيس مؤتمر مأرب الجامع الشيخ عبدالحق القبلي نمران اليوم الخميس ان من ابرز مهام مؤتمر مأرب الجامع في هذه المرحلة هو وضع رؤية مارب للسلام والحرب واضاف " نحن متمسكون بتحرير بلادنا سلما او حربا ولا يمكن القبول بأي مفاوضات لا تكون تحت المرجعيات الثلاث.

جاء هذا خلال اللقاء الدوري للقيادة التنفيذية لمؤتمر مأرب الجامع الذي ناقش عددا من القضايا والمستجدات في محافظة مأرب وكذلك على الصعيد الوطني.

وخلال اللقاء الشيخ عبدالحق القبلي نمران أن مؤتمر مأرب يتسع لجميع أبناء محافظة مأرب ويعمل على تعزيز وحدة الصف الماربي لما في مافيه مصلحة المحافظة وابنائها وجميع وسكانها ويسهم بدوره في الحفاظ على الامن والاستقرار في المحافظة

داعيا الى استكمال تشكيل دوائر الموتمر واستيعاب كل الملاحظات التي قدمت لرئاسة المؤتمر وتلافي جوانب القصور ومعالجتها واستقطاب الكفاءات والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات

من جانبه شدد الأمين العام لمؤتمر مأرب الجامع الشيخ عبدالكريم بن حمد بن حيدر على وحده الصف وجمع الكلمه بين القوى الوطنية، موكدا ان لقاء اليوم يهدف الى تفعيل دوائر مؤتمر مأرب الجامع واستكمال هيكلة الدوائر وتفعيل الخطط وتفعيل كافة اجهزة ودوائر مؤتمر مأرب الجامع.

واكد بن حيدر ان موتمر مأرب الجامع يضع في أولوياته اسناد المحافظة ودعم سلطاتها المحلية لكل ما يخدم مارب ارضا وانسانا ودعم للمؤسسه العسكرية واسنادها الشعبي لتحرير كافة مديريات محافظة مارب واليمن كافه .

كما شدد الاجتماع علي وحدة الصف الماربي خاصه واليمن عامه لدحر المليشيات الحوثيه وتحقيق تطلعات ابناء اليمن.

حضر الاجتماع نواب رئيس المجلس ورئيس الرقابه والتفتيش والامناء العموم المساعدين ورؤساء الدوائر ونوابهم واعضاء الرقابه.