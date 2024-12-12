تحرك أمريكي لخنق الحوثيين عبر آلية التفتيش الدولية في مكافحة تهريب الأسلحة

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شدد المبعوث الأمريكي لليمن، تيموثي ليندركينغ، على أهمية آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية كشف في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة “إكس”، عن ليندركينغ قوله: “تظل الآلية الأممية ضرورية لمواجهة انتهاكات الحوثيين لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر دخول السلاح إلى اليمن”.
وأكد ليندركينغ أن الحوثيين يستخدمون شبكات برية وبحرية لتهريب الأسلحة والمكونات غير القانونية إلى اليمن بمساعدة من النظام الإيراني.
جاء ذلك خلال لقاءه بشركاء ومسؤولين من الآلية الأممية في جيبوتي، حيث أكد على ضرورة استمرار الآلية في مواجهة انتهاكات الحوثيين لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر دخول السلاح إلى اليمن.
وفي وقت سابق، التقى المبعوث الأمريكي بسفير بلاده لدى جيبوتي بأفراد من الجالية اليمنية في مدينة أوبوك وقرية ماركازي، والذين أعربوا عن رغبتهم في عودة الأمن والاستقرار إلى بلادهم