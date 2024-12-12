تفاصيل لقاء ‏وزير الدفاع بالملحق العسكري بالسفارة الامريكية في الرياض

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، الملحق العسكري بالسفارة الامريكية لدى اليمن، العقيد استيورت بيبلز.

جرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع على الساحة اليمنية، واستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني في هجماتها على السفن التجارية، وتهديد حرية الملاحة البحرية، في البحر الاحمر، وباب المندب، ومواصلة اعتداءاتها على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات.

وتطرق اللقاء، الى تخادم مليشيات الحوثي الإرهابية مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين لاستهداف منتسبي القوات المسلحة ومحاولة إقلاق الأمن في المناطق المحررة.