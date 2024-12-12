عاجل : استئناف 8 دول عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق وأول تعليق يصدر للحكومة الإنقاذ السورية

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعربت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، الخميس، عن شكرها لثماني دول على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إسقاط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا.

وجاء في بيان نشرته الإدارة على منصة تليغرام “نتقدم بالشكر والامتنان لكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وإيطاليا، على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق”.

وقالت إنها تلقت “وعودًا مباشرة” من قطر وتركيا “لإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا” آملة في “بناء علاقات طيّبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها”.

وكانت دولة قطر، قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستعيد قريبًا فتح سفارتها في سوريا، في خطوة قالت إنها تعكس “دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار”.

وتستعيد دمشق تباعًا حركتها الاعتيادية مع إعادة فتح المحال التجارية والأسواق والمؤسسات، بعد توقف وجيز إثر سيطرة الفصائل المعارضة على العاصمة.

وكلّفت السلطة الجديدة في دمشق، الثلاثاء، محمّد البشير الذي كان يرأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب، تولّي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى مطلع مارس/آذار 2025.