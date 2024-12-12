رئاسة هيئة الأركان تنظم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق ناصر الذيباني. تصعيد عسكري حوثي في تعز.. القوات الحكومية تعلن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات واحباط محاولات تسلل قرار جديد للمليشيات الحوثية يستهدف الطلاب الذين يرفض أولياء أمورهم سماع محاضرات زعيم الحوثيين تحرك للواء سلطان العرادة وتفاصيل لقاء جمعه بقائد القوات المشتركة في التحالف العربي الفريق السلمان إلى جانب اتهامات سابقة.. أميركا توجه اتهام جديد لروسيا يكشف عن تطور خطير في علاقة موسكو مع الحوثيين النشرة الجوية: طقس جاف شديد البرودة خلال الساعات القادمة ومعتدل على هذه المناطق صحيفة أميركية تقول أن حماس وافقت لأول مرة على مطلبين لإسرائيل جولة ساخنة في أبطال أوروبا.. برشلونة يقترب من التأهل وسقوط جديد لمان سيتي الأول بالتاريخ... فوز ترمب يساعد ماسك على تحقيق ثروة تتخطى 400 مليار دولار دعوات دولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تصاعد الأزمة
أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس، إحباط ثلاث محاولات تسلل لمليشيا الحوثي في جبهات محافظة تعز، وسط تصعيد مستمر للمليشيا.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، "إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تصعيدها في جبهات القتال واستهداف المدنيين في مدينة تعز بالتزامن مع قصف مواقع للجيش والقرى السكنية بالطيران المسير".
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك، أن قوات الجيش "أحبطت ثلاث محاولات تسلل للمليشيا الإرهابية وأوقعت اثنين قتلى من عناصرها وعدد من الجرحى".
وأوضح البيان أن قوات الجيش استهدفت مرابض مدفعية المليشيا التي قصفت مناطق متفرقة من الاحياء السكنية في المدينة وفي الريف الغربي للمحافظة.