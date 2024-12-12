تصعيد عسكري حوثي في تعز.. القوات الحكومية تعلن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات واحباط محاولات تسلل

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس، إحباط ثلاث محاولات تسلل لمليشيا الحوثي في جبهات محافظة تعز، وسط تصعيد مستمر للمليشيا.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، "إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تصعيدها في جبهات القتال واستهداف المدنيين في مدينة تعز بالتزامن مع قصف مواقع للجيش والقرى السكنية بالطيران المسير".

وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك، أن قوات الجيش "أحبطت ثلاث محاولات تسلل للمليشيا الإرهابية وأوقعت اثنين قتلى من عناصرها وعدد من الجرحى".

وأوضح البيان أن قوات الجيش استهدفت مرابض مدفعية المليشيا التي قصفت مناطق متفرقة من الاحياء السكنية في المدينة وفي الريف الغربي للمحافظة.