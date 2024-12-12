قرار جديد للمليشيات الحوثية يستهدف الطلاب الذين يرفض أولياء أمورهم سماع محاضرات زعيم الحوثيين

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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قالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مدرسة بن ماجد قديما في العاصمة المختطفة صنعاء التي غيرت اسمها مليشيا الحوثي الى مدرسة ياسر القدمي وبعض المداس الآخرى أقدمت إدارتها على خصم عشر درجات من مادة "السلوك" على طلاب المرحلة الأساسية.

وأضافت المصادر إن جناح مليشيات الحوثي التعليمية خصمت عشر درجات وذلك بسبب عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمهم عبدالملك الحوثي التي تعقد داخل المدارس.

المصادر نفسها أكدت إن هذه السياسة تأتي في إطار جهود الحوثيين لتعزيز سيطرتهم على التعليم والتأثير على الناشئة حيث يُعتبر حضور هذه المحاضرات شرطًا أساسيًا لاستمرار الطلاب في الحصول على الدرجات الكاملة في مادة السلوك.

وفي السياق ذاته قال أحد أولياء الأمور لـ"مأرب برس" أن القرار يعكس ضغطاً غير مبرر علينا حيث أن العديد من أولياء الأمور لم يتمكنوا من حضور هذه المحاضرات لأسباب تتعلق بالظروف الشخصية أو الصحية معتبرين أن تخصيص الدرجات بناءً على الحضور في محاضرات سياسية يعيق العملية التعليمية ويؤثر سلباً على مسيرة أبنائهم الأكاديمية.

وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا بين أولياء الأمور الذين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات تعسفية وتتنافى مع المبادئ التعليمية في.

حيث سعى مليشيا الحوثي إلى استخدام المؤسسات التعليمية كوسيلة لنشر أفكارهم وتعزيز سلطتها في المناطق المسيطرة عليها بقوة السلاح وتغيير أسماء العديد من المدارس وذلك في إطار جهودها لإعادة كتابة التاريخ وتعزيز أيديولوجيتها الطائفية.