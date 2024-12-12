تحرك للواء سلطان العرادة وتفاصيل لقاء جمعه بقائد القوات المشتركة في التحالف العربي الفريق السلمان

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 185

أكد اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، على أهمية الشراكة الوثيقة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك لدى استقبال قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، اليوم الخميس في مقر القيادة بالرياض، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة.

اللواء العرادة عبر عن شكره وامتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على الدعم السخي والمتواصل الذي ساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني ودعم الشرعية.

وبحثت قيادة القوات المشتركة مع اللواء سلطان العرادة، تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار في اليمن.

وفي اللقاء جرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين قيادة القوات المشتركة ومجلس القيادة الرئاسي، والجهود المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، في إطار دعم المملكة المستمر لليمن على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء نائب قائد القوات المشتركة، اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، وعدد من القيادات العسكرية في تحالف دعم الشرعية في اليمن.