النشرة الجوية: طقس جاف شديد البرودة خلال الساعات القادمة ومعتدل على هذه المناطق

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الطقس الجاف البارد إلى شديد البرودة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تكوّن الضباب والصقيع على أجزاء منها، وذلك وفقاً لمختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية.

كما توقع المركز في نشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عنه، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية معتدل الحرارة بشكل عام، وصحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على باب المندب وجزيرة ميون والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.

وبحسب نشرة الطقس الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس، في عدد من المحافظات كالتالي: عدن 30 / 22 - صنعاء 21 / 01 - المكلا 29 / 19 - سقطرى 30 / 19 - الغيضة 31 / 18 - سيئون 28 / 11 - تعز 26 / 10 - الضالع 26 / 08 - مأرب 25 / 11 - عتق 24 / 10 - لحج 31 / 18 - الحديدة 31 / 22 - زنجبار 30 / 22.

وحذر المركز، المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة .. مهيباً بهم بأخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، كما حذر المركز، الأخوة المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من احتمال تأثر محاصيلهم الزراعية بسبب درجات الحرارة المنخفضة جداً وتشكل الصقيع.

فيما توقعت نشرة الطقس البحرية اليومية الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية، اليوم الخميس، أن تكون حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب وأرخبيل سقطرى والسواحل الغربية معتدل الموج، بينما تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، وحذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الغربية وباب المندب وجزيرة ميون ومياهنا الإقليمية في خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.