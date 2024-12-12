صحيفة أميركية تقول أن حماس وافقت لأول مرة على مطلبين لإسرائيل جولة ساخنة في أبطال أوروبا.. برشلونة يقترب من التأهل وسقوط جديد لمان سيتي أردوغان ينجح في التوسط والوصول لاتفاق تاريخي بين دولتين الأول بالتاريخ... فوز ترمب يساعد ماسك على تحقيق ثروة تتخطى 400 مليار دولار دعوات دولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تصاعد الأزمة قرار بغالبية ساحقة.. الجمعية العامة تدعو لوقف فوري للنار بغزة بوتين يعلن إطلاق تحالف دولي في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع دول مجموعة بريكس إسرائيل تضرب مواقع عسكرية سورية في اللاذقية وطرطوس لليوم الرابع على التوالي من مرسى نيوم إلى حديقة الملك سلمان... مناطق مشجعين خيالية إردوغان يعلن عن اتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن وسطاء، أن قالت حركة حماس الفلسطينية للمرة الأولى قد توافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بعد انتهاء القتال، وهو ما أنعش الآمال في التوصل إلى اتفاق.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن المصادر إن الحركة وافقت على عدم التواجد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وأضافت: "أن حماس ستوافق على مطلبين رئيسين لاسرائيل ضمن محادثة وقف اطلاق النار، الأول يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بمجرد توقف القتال، والثاني تقديم قائمة الرهائن الذين ستفرج عنهم، بمن فيهم مواطنون أمريكيون. ".
وأوضحت أنه كجزء من الاقتراح الحالي، تدرس إسرائيل وحماس فترة وقف إطلاق نار مدتها 60 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 30 رهينة في قطاع غزة، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد من السجناء الفلسطينيين وتسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضافت أن المبادرة، المدعومة من مصر والولايات المتحدة، تأتي في أعقاب نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.
ولم يصدر تعليق من حماس حول ما نشر.