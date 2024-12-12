قرار بغالبية ساحقة.. الجمعية العامة تدعو لوقف فوري للنار بغزة

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضده خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوتت ضده، و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم"، وكذلك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضده واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة، ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وسارع السفير الفلسطيني رياض منصور إلى الترحيب بصدور القرار، قائلا "نحن ممتنّون لهذا الدعم الساحق".

وأضاف "سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار". وكان منصور دعا خلال جلسة النقاش، المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"الكابوس" الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

وقبيل التصويت على النص، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود، إنه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أن لا حاجة للتفاوض" أو لإطلاق سراح الأسرى، في وقت تحدثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين.

بدوره، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، إن "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، بحسب تعبيره