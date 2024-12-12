من مرسى نيوم إلى حديقة الملك سلمان... مناطق مشجعين خيالية

الخميس 12 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_الشرق الأوسط

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بينما تعد الرياضة رافداً أساسياً لنمو الاقتصاد وازدهاره، تحرص السعودية على الاستثمار الأمثل في هذا القطاع من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، بما ينعكس على مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير مسبوقة لعشّاق كرة القدم في عام 2034.

وستعيش الجماهير الرياضية من مختلف أنحاء العالم تجربة استثنائية وسط أجواء ترفيهية مميزة في مهرجان المشجعين الذي يستهدف جمهور كأس العالم 2034، إذ ستتحوّل جميع مواقع مهرجان المشجعين إلى مراكز نابضة بالحياة، تتيح للمشجعين إظهار شغفهم تجاه كرة القدم، ومشاركة أجمل اللحظات الاحتفالية.

ويُعد «مهرجان المشجعين» في كل مدينة مستضيفة بمثابة وجهات مثالية للاحتفاء، إذ تقدم مشهداً متكاملاً من التجارب الواقعية والرقمية، بدءاً من حديقة الملك سلمان في العاصمة الرياض ووصولاً إلى المرسى في نيوم.

وستكون مواقع «المشجعين» في الرياض بحديقة الملك سلمان أكبر حديقة حضرية في العالم، وساحة المهرجانات في القدية التي ستشكل وجهة فريدة تطل على السفوح الجبلية المذهلة، ويُمكن الوصول لتلك الموقعين من خلال مترو الرياض المكون من 6 خطوط، والعديد من خيارات التنقل الأخرى.

وفي جدة، ستكون واجهة جدة البحرية على البحر الأحمر، وحديقة الخزامى، والمنطقة الشرقية في حديقة الملك عبد الله، وحديقة الملك فهد، وساحة البحار في أبها ضمن مشروع «وادي أبها» إضافة لحديقة الضباب، ومدينة المستقبل «نيوم»، في المرسى ضمن مشروع «ذا لاين» ومدرج «ذا مارينا ستيبس»، ومناطق أخرى عديدة للجماهير على مدار أسابيع الحدث العالمي الاستثنائي.

وسيتمكن المشجعون خلال مونديال العالم من حضور مباريات عدة بسهولة في يوم واحد، عبر المدن الخمس المستضيفة بفضل تنوع ووفرة خيارات الإقامة ونظام التنقل المتكامل، ما يضمن لهم الاستمتاع بتجربة كروية مليئة بالحماس