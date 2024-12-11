بدعم امريكي .. البنك المركزي اليمني يعلن البدء بنظام جديد ضمن خطة استراتيجية

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 209

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء بدء العمل الفعلي بنظام الحساب البنكي الدولي IBAN.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي د. محمد عمر باناجه، الى اهتمام البنك المركزي في مواكبة التطورات المصرفية العالمية من خلال الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وفق وكالة سبأ الحكومية.

جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته الإدارة العامة لنظم المدفوعات في البنك بمشاركة ممثلو البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية.

وأشار إلى أن تفعيل العمل بنظام الأداء المالي والمصرفي للبنوك اليمنية عالمياً يأتي تماشيا مع خطة واستراتيجية البنك المركزي اليمني لتدعيم برنامج الشمول المالي باليمن وبما يؤدي إلى تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصرفي اليمني مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.

ولفت "باناجة"، الى تميز الحساب البنكي الدولي بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.

يذكر أن إجراءات تفعيل رقم الحساب البنكي الدولي International Bank Account Number “IBAN ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك، بدأ في شهر إبريل من هذا العام