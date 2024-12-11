يتجاوز صافي ثروته 400 مليار دولار.. تعرف على الملياردير الذي دخل التاريخ من أثرى أبوابه

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اصبح إيلون ماسك أول شخص في التاريخ يتجاوز صافي ثروته 400 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
واوضح بان ارتفاع ثروته جاء بعد بيع أسهم داخلية لشركة SpaceX، حيث وصلت قيمة الشركة إلى 350 مليار دولار، مما أضاف 50 مليار دولار إلى ثروته.
وثروة ماسك شهدت تحولًا دراماتيكيًا منذ عام 2022، عندما انخفضت بأكثر من 200 مليار دولار، لكنها تضاعفت بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.
واصبح ماسك من أبرز داعمي ترامب، وتم تعيينه كرئيس مشارك لوزارة جديدة تُعنى بكفاءة الحكومة، مما يمنحه دورًا مركزيًا في واشنطن.
وارتفعت أسهم تسلا بنسبة 65% منذ الانتخابات، بسبب توقعات بتسريع تنظيم السيارات ذاتية القيادة وإلغاء الحوافز الضريبية لمنافسيها.