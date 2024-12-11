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أول تهديد للقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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توعد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء الضالعين بتعذيب الشعب السوري حيث قال "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببًا في ذلك وسنلاحقهم في بلدنا، ونطالب الدول بتسليمنا من فر إليهم من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم". 

ووجّه الشرع رسالة تهنئة إلى أهالي مدينة دير الزور بعد سيطرة إدارة العمليات العسكرية عليها، قائلا: "نبارك لأهلنا في دير الزور تحرير بلدهم بعد سنين من الصبر والهجرة، يأتي هذا التحرير كرد جميل لأهل الشرقية الكرام، أهل الفزعة والمدد". 

    
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