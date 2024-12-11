عاجل :قيادة العمليات العسكرية تصدر قرارا يثير البهجة في صفوف السوريين

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت قيادة العمليات العسكرية في سوريا إلغاء حظر التجوال في مدينة دمشق وريفها، داعية المواطنين إلى العودة إلى أعمالهم "لبناء سوريا جديدة".

وقالت إدارة العمليات العسكرية في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام السورية: "أهلنا الكرام في مدينة دمشـق وريفهـا نحيطكم علمًا بـأن إدارة العمليـات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة، كما نهيب بأهلنا العودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم ويساهموا معنا ببناء سـوريا الجديدة".