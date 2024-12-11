أول تعليق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد فوز السعودية باستضافة كأس العالم

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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علّق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز بلاده رسميًا بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034.

حيث رفع ولي العهد "التهاني الصادقة" للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة حسب وكالة واس السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي "عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة المونديال بشكل رسمي"، وفقًا لـ واس.