الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف تصدر كتابًا حول الجهود السعودية لدعم الاستقرار والسلام في اليمن

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أصدرت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية - جنيف كتابًا جديدًا بعنوان: “الجهود السعودية لدعم الاستقرار والسلام في اليمن”، الذي أعده الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف - سويسرا.
الكتاب، الصادر عن دار الإمام الرازي للنشر والتوزيع في القاهرة جمهورية مصر العربية ، يأتي ليسلط الضوء على الجهود الإنسانية والمبادرات السعودية الداعمة لاستقرار اليمن وسلامه، وذلك من خلال توثيق الحقائق والمبادرات التي تم تنفيذها بين عامي 2011 و2023.
يبرز الكتاب جهود المملكة في تقديم الدعم الإنساني، الإغاثي، والمشاريع التنموية، إلى جانب المبادرات المميزة لنزع الألغام التي تهدف إلى حماية الأرواح وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
يتميز الإصدار بتقديمه رؤية شاملة حول الجوانب الإنسانية والسياسية والاجتماعية للمساعدات السعودية، بالإضافة إلى تحليل شامل للدور الإيجابي الذي لعبته المملكة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
الكتاب يعد إضافة قيمة للمكتبة العربية والإسلامية، ومرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة ودراسات السلام والتنمية.