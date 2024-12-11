مليشيات الحوثي تعتدي على مختل عقليا في إب بسبب هتافه بتغيير النظام- فيديو

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 168

أقدمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على الاعتداء بالضرب على مواطن مختل عقليا في مديرية العدين بمحافظة إب بسبب ترديده هتافات تطالب بتغيير النظام.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عناصر من إدارة أمن العدين التابعة للمليشيات الحوثية، وهي تعتدي بعنف على المواطن المختل عقليا بعدما هتف قائلاً: "استعدوا يا شعب اليمن النظام بايتغير".

ويظهر الفيديو قيام العناصر الحوثية بركل وسحب المواطن قبل اقتياده إلى مقر إدارة الأمن.في مشهد أثار موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الذين استنكروا هذه الممارسات اللاإنسانية.

لمشاهدة الفيديو انقر هنا

وتعيش مليشيات الحوثيين حالة من الرعب والذعر من انتفاضة شعبية محتملة أو تحرك عسكري ينهي سيطرتهم على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لهم خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتردي الأوضاع المعيشية.

ويرى مراقبون أن تخوفات الحوثيين تزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا بعد التغيرات السياسية في المنطقة، بما في ذلك انهيار نفوذ حزب الله اللبناني وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا وهما أبرز حلفاء إيران، التي تعد الراعي الرئيسي للمليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا.

هذه الحادثة تعد واحدة من سلسلة انتهاكات المليشيات بحق المدنيين التي تؤكد نهجها في قمع أي صوت أو تصرف تعتبره تهديدا لوجودها حتى لو جاء من مختل عقليا.