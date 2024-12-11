اليمن ..انفجار قنبلة داخل مدرسة يصيب 7 طلاب ويكشف عن مأساة متفاقمة في بيئة التعليم مليشيات الحوثي تعتدي على مختل عقليا في إب بسبب هتافه بتغيير النظام- فيديو من جنوب اليمن :وزير الداخلية يدعو لرفع الجاهزية الأمنية ويشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري واقع المرأة في زمن الانقلاب الحوثي نقاشي حقوقي بمحافظة مأرب أول دولة عربية ستُعيد فتح سفارتها في سوريا جلسة جديدة لمجلس الأمن تناقش الوضعين الإنساني والإقتصادي باليمن تصريحات جديدة ''مطمئنة'' للجولاني والبشير بشأن مستقبل سوريا ''في صيدنايا ما في داعي أبداً لوجود غرف سرّية لأن كل شيء كان يصير على العلن''.. الدفاع المدني يعلن عدم العثور على أقبية أو سجون سرية معارك مازالت تخوضها فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بنظام الأسد معلومات جديدة حول هروب المخلوع بشار الأسد من سوريا
أقدمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على الاعتداء بالضرب على مواطن مختل عقليا في مديرية العدين بمحافظة إب بسبب ترديده هتافات تطالب بتغيير النظام.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عناصر من إدارة أمن العدين التابعة للمليشيات الحوثية، وهي تعتدي بعنف على المواطن المختل عقليا بعدما هتف قائلاً: "استعدوا يا شعب اليمن النظام بايتغير".
ويظهر الفيديو قيام العناصر الحوثية بركل وسحب المواطن قبل اقتياده إلى مقر إدارة الأمن.في مشهد أثار موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الذين استنكروا هذه الممارسات اللاإنسانية.
وتعيش مليشيات الحوثيين حالة من الرعب والذعر من انتفاضة شعبية محتملة أو تحرك عسكري ينهي سيطرتهم على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لهم خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتردي الأوضاع المعيشية.
ويرى مراقبون أن تخوفات الحوثيين تزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا بعد التغيرات السياسية في المنطقة، بما في ذلك انهيار نفوذ حزب الله اللبناني وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا وهما أبرز حلفاء إيران، التي تعد الراعي الرئيسي للمليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا.
هذه الحادثة تعد واحدة من سلسلة انتهاكات المليشيات بحق المدنيين التي تؤكد نهجها في قمع أي صوت أو تصرف تعتبره تهديدا لوجودها حتى لو جاء من مختل عقليا.