من جنوب اليمن :وزير الداخلية يدعو لرفع الجاهزية الأمنية ويشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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شدد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان" على رفع الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية جاهزيتها واليقضة الأمنية والتنسيق المشترك ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التنظيمات الأرهابية والمليشيات الحوثية ومكافحة التهريب والحد من الظواهر السلبية.

كما أكد وزير الداخلية على أهمية توحيد القرار الأمني والعسكري في محافظة أبين " جنوب اليمن" تحت قيادة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية،لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة.

جاء هذا خلال ترأس وزير الداخلية ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن ابو بكر حسين، اليوم، بمحافظة أبين باللجنة الأمنية في المحافظة.

وخلال الاجتماع رحب محافظ أبين رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة بزيارة وزير الداخلية إلى محافظة أبين للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

واستعرض محافظ أبين خلال الاجتماع الحالة الأمنية والتطورات الميدانية التي تشهدها المحافظة وابرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية والعسكرية أثناء تنفيذ مهامها.

من جهته نقل وزير الداخلية خلال الاجتماع تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

ووجه وزير الداخلية خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة سير الأداء الأمني، والعمل على حلحلة كافة المشكلات التي تواجه الأجهزة الأمنية.

كما تفقد وزير الداخلية خلال زيارته الى محافظة أبين عدد من النقاط الأمنية مشيداً بيقظة الأفراد والأطقم الأمنية في حفظهم للوطن من خلال التفتيش الدقيق والقبض على العديد من مهربي المخدرات والمطلوبين أمنياً.