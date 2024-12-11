اليمن ..انفجار قنبلة داخل مدرسة يصيب 7 طلاب ويكشف عن مأساة متفاقمة في بيئة التعليم مليشيات الحوثي تعتدي على مختل عقليا في إب بسبب هتافه بتغيير النظام- فيديو من جنوب اليمن :وزير الداخلية يدعو لرفع الجاهزية الأمنية ويشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري واقع المرأة في زمن الانقلاب الحوثي نقاشي حقوقي بمحافظة مأرب أول دولة عربية ستُعيد فتح سفارتها في سوريا جلسة جديدة لمجلس الأمن تناقش الوضعين الإنساني والإقتصادي باليمن تصريحات جديدة ''مطمئنة'' للجولاني والبشير بشأن مستقبل سوريا ''في صيدنايا ما في داعي أبداً لوجود غرف سرّية لأن كل شيء كان يصير على العلن''.. الدفاع المدني يعلن عدم العثور على أقبية أو سجون سرية معارك مازالت تخوضها فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بنظام الأسد معلومات جديدة حول هروب المخلوع بشار الأسد من سوريا
شدد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان" على رفع الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية جاهزيتها واليقضة الأمنية والتنسيق المشترك ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التنظيمات الأرهابية والمليشيات الحوثية ومكافحة التهريب والحد من الظواهر السلبية.
كما أكد وزير الداخلية على أهمية توحيد القرار الأمني والعسكري في محافظة أبين " جنوب اليمن" تحت قيادة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية،لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة.
جاء هذا خلال ترأس وزير الداخلية ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن ابو بكر حسين، اليوم، بمحافظة أبين باللجنة الأمنية في المحافظة.
وخلال الاجتماع رحب محافظ أبين رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة بزيارة وزير الداخلية إلى محافظة أبين للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمحافظة.
واستعرض محافظ أبين خلال الاجتماع الحالة الأمنية والتطورات الميدانية التي تشهدها المحافظة وابرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية والعسكرية أثناء تنفيذ مهامها.
من جهته نقل وزير الداخلية خلال الاجتماع تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
ووجه وزير الداخلية خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة سير الأداء الأمني، والعمل على حلحلة كافة المشكلات التي تواجه الأجهزة الأمنية.
كما تفقد وزير الداخلية خلال زيارته الى محافظة أبين عدد من النقاط الأمنية مشيداً بيقظة الأفراد والأطقم الأمنية في حفظهم للوطن من خلال التفتيش الدقيق والقبض على العديد من مهربي المخدرات والمطلوبين أمنياً.