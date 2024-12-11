جلسة جديدة لمجلس الأمن تناقش الوضعين الإنساني والإقتصادي باليمن

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 274

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة.

وأضافت أن الجلسة ستركز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وعملية السلام في اليمن وإختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الجديد، توماس فليتشر، سيقدمان خلال الجلسة المفتوحة، إحاطتين حول مستجدات الأوضاع في اليمن.