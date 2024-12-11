معارك مازالت تخوضها فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بنظام الأسد

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أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية التي أطاحت بالنظام السوري المخلوع مواصلة تقدمها، اليوم الأربعاء، بريف دير الزور شرقي البلاد، بعد تحرير المدينة من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
وأوضحت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة أن مقاتليها سيطروا على مركز المدينة والريفين الغربي والشرقي.
وقال الناطق باسم غرفة عمليات المعارضة المسلحة حسن عبد الغني، في بيان، إنه "بعد تحرير ريف دير الزور الشرقي والغربي وهروب قوات النظام والميليشيات الإيرانية منها، نعلن مدينة دير الزور ومطارها العسكري محرَّرةً بشكل كامل".