معلومات جديدة حول هروب المخلوع بشار الأسد من سوريا

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن عملاء المخابرات الروسية نظموا عملية الهروب، ونقلوا الأسد عبر القاعدة الروسية في سوريا.

وأضافت أنه تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة لتجنب تعقب الأسد.

وتابعت أن روسيا أقنعت الأسد بالفرار إلى موسكو بعد أن خلصت إلى أنه سيخسر الحرب ضد المعارضة

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال إن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.

ريابكوف لفت خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "ان بي سي" الأميركية، الى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا"، مع انهيار حكومته في مواجهة فصائل المعارضة المسلّحة، مضيفا ''لن نوضح ما حدث وكيف تم حل الأمر''.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إذا منحت روسيا اللجوء للأسد وعائلته، فسيكون هذا قرارا يتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا: "بالطبع لا يمكن اتخاذ قرارات مماثلة بدون رئيس الدولة، وهذا القرار له".