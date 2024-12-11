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أسماء الخلية الحوثية التي صدرت بحقها أحكام إعدام وسجن

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، 16 متهماً بالانتماء لخلية حوثية، وحكمت بالإعدام بحق ثلاثة منهم، وسجن 12 آخرين مدداً مختلفة، والعفو عن متهم واحد لكبر سنه.

 منطوق الحكم أدان جميع المتهمين، وعددهم 16 بما نسب إليهم في قرار الاتهام، مقراّ بمعاقبة 3 مدانين بالإعدام حداً وهم، "طليع عبدالله سعيد الشرعي، وسلطان أحمد صالح الحميدي، وعصام أحمد نعمان سعد".كما أقر بمعاقبة كل من "صبري عبد الواحد علي فضل، وأمير نصيب عبدالقادر عثمان، فؤاد عصام أحمد نعمان) بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم.

وقضت المحكمة بالسجن 4 سنوات بحق المتهمين "سامر سمير محمد عبدالله، أحمد سلطان أحمد صالح، محمد نعمان سالم أحمد"، إضافة إلى السجن ثلاث سنوات بحق المتهمين "أحمد محمد سعيد، عمار ياسر أحمد عبدالهادي، مازن عبدالغني محمد سعيد، أصيل عبدالباقي نعمان المقلوب".

وقضى الحكم بالسجن عشر سنوات بحق المتهمين "أحمد محمود جريب الصبيحي، قاسم محمد غالب لبوزه"، والحكم على المدان السابع بالاكتفاء بمدة محكوميته نظراً لكبر سنه ومرضه.

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