طارق صالح يتوعد عبدالملك الحوثي بمصير بشار ويقول أن ''صنعاء ستشهد ما شهدته دمشق''

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، على مضاعفة الجهود والبقاء على الجاهزية الكاملة والاستعداد لليوم الذي لا بد أن تشهد فيه صنعاء ما شهدته دمشق التي عادت إلى حاضنتها العربية بعد أن أسقط الشعب السوري وصاية النظام الإيراني إلى الأبد.

وقال طارق صالح؛ "إن سوريا واليمن يواجهان عدوًا واحدًا هو المشروع الصفوي التوسعي الإيراني، وإن عبدالملك الحوثي يمثل نظام الوصاية الإيرانية في صنعاء، وسيلاقي مصيره عاجلًا أم آجلًا".

وأضاف: "علينا الاستعداد ليوم الخلاص الوطني، وهذا يستوجب من كل القوى الوطنية المخلصة تجاوز الخلافات والتباينات والانتقال إلى وحدة المعركة. وتابع"إن توجه المجتمع الدولي اختلف اليوم عما كان عليه عندما أوقف معركة تحرير مدينة الحديدة".

وأشار إلى أن هذا الاختلاف يأتي بعد أن تكشفت للعالم كل الحقائق وأن أدوات إيران تهديد ليس لليمن واليمنيين فقط؛ وإنما للمنطقة والملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي ضم القيادات العسكرية في محوري البرح والحديدة وقيادات سياسية، لمناقشة المستجدات المحلية والإقليمية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وجدد طارق صالح التأكيد على الانفتاح على مختلف القوى والأطراف، تحت سقف المواطنة المتساوية والقيم الجمهورية دون عصبيات سلالية او مناطقية للحاضر او للماضي.