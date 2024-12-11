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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية، جنوب مدينة كوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقعت تحت حصار عملياتي، من قبل الجيش الروسي.
وأردف: "قام جيشنا بتوسيع منطقة السيطرة في شمال أوسبينفكا، وحرر معقلا معاديا كبيرا، حيث وجدت مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تتمركز في قرية أنوفكا، وتغطي الضاحية الجنوبية لكوراخوفو، نفسها، تحت الحصار، كما إن طرق انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية تخضع لسيطرة النيران من جانب قواتنا".
ووفقا له، فإن مصير القوات المسلحة الأوكرانية في أنوفكا، لا يحسد عليه، حيث أن عليهم أن يستسلموا أو أن يتم القضاء عليهم.
العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل 23 ساعة كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.
وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار