بلينكن يحدد شروط اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية الجديدة

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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في تصريح أدلى به الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "ستعترف وتدعم بشكل كامل" الحكومة الجديدة في سوريا التي سيتم اختيارها من قبل الشعب، بشرط التزامها بأربعة مبادئ أساسية.

ويُعتبر هذا التصريح الأول من نوعه بعد سقوط نظام بشار الأسد في الأيام الأخيرة. وأكد بلينكن أن دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسي في سوريا يتطلب تحقيق حكم موثوق وديمقراطي غير طائفي يتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وفقاً لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تلتزم أيضاً بحقوق الأقليات، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين، ومنع استخدام الأراضي السورية كقاعدة للإرهاب أو كتهديد للدول المجاورة.

كما شدد على أهمية تأمين المخزونات الكيميائية والبيولوجية وتدميرها بشكل آمن. ودعا بلينكن جميع الدول إلى دعم عملية الانتقال السوري الشامل والامتناع عن أي تدخل خارجي.

وأكد أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لكافة المجتمعات والدوائر في سوريا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تم فيه توكيل محمد البشير لتشكيل الحكومة السورية الانتقالية الجديدة، المقرر أن يتم إنجازها بحلول مارس/آذار المقبل، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.