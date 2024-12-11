دعوة إلي عقد مؤتمر مانحين عاجل لدعم اليمن

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في وقت يزداد فيه تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، دعت الحكومة اليمنية، عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إلى عقد مؤتمر مانحين عاجل لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد.
وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، حذر السعدي من خطورة تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، واستغلالها للمساعدات الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية.
وأشار السعدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين المواطنين من الجوع والأمراض والتهجير بسبب الصراع المستمر والحصار المفروض على البلاد.
كما ناشد السعدي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب اليمني، وتقديم الدعم الضروري لإنقاذ حياة الملايين من الأبرياء.