شرطة كوريا الجنوبية تدهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

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أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية الأربعاء أنّ وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس يون سوك يول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية إنّ "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".
على صعيد متصل قال مسؤول حكومي إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون حاول الانتحار، مضيفا أنه فشل في ذلك وأن حالته الآن مستقرة. وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق حاول الانتحار في سجنه (يونهاب