روسيا تطلق تصريحات جديدة حول الاسد وتجيب عن إمكانية تسليمه للمحاكم

الأربعاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، إن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.

وأضاف ريابكوف، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة.

ولم يذكر ريابكوف مكان وجود الأسد في روسيا، قائلا: "لا فكرة لدي عن ما يحصل معه الآن".

وأوضح أنه "سيكون من الخطأ بشكل كبير أن أستفيض في الحديث عن ما حصل وكيف تمّ حل المسألة".

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيسلم الأسد للمحاكمة، قال ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وبين ريابكوف، أن روسيا "تؤمن بقوة بأن سوريا يجب أن تكون ذات سيادة وموحدة ومتكاملة"، بغض النظر عن من سيحكم سوريا. وأكد: "لن يكون لدينا وضع هناك، نأمل ألا يعني ذلك انفصال أجزاء من سوريا".

كما دعا دولة الاحتلال "للتفكير بجدية فيما يجري في مرتفعات الجولان"، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جيشه بالاستيلاء على السيطرة على المنطقة العازلة منزوعة السلاح، والتي تحرسها الأمم المتحدة مع سوريا، والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

وقال ريابكوف إن "إسرائيل يجب أن تلتزم بهذا الاتفاق، ويجب ألا تنتهك سلامة أراضي سوريا". وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الكرملين إن الأسد قرر شخصيا وبصورة مستقلة التنحي عن منصبه".

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالات الإعلام الروسية: "الانسحاب من عملية القيام بمهام رئيس الدولة كان قرارا شخصيا من جانب الأسد".

ورفض بيسكوف التعليق على دور موسكو بعد انتهاء نظام حكم الأسد. وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق فجر الأحد، معلنة سقوط نظام بشار الأسد وحزب البعث السوري، الذي حكم البلاد مدة تزيد على 60 عاما. وأفادت "إدارة العمليات العسكرية" التابعة لفصائل المعارضة السورية، بدخول مقاتليها إلى العاصمة دمشق، في حين نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين عسكريين، أن بشار الأسد هرب إلى خارج البلاد